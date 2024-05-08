ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция планирует поставлять Западу российский газ

10:33
  • среда
  • 08 мая 2024

Речь идет о сжиженном топливе

Турция планирует поставлять западным странам газ. В том числе и российский. Об этом пишет газета Türkiye. Журналисты ссылаются на свои источники в министерстве энергетики страны. Речь идет о топливе, которые сжижают в хранилищах.
Bloomberg: Турция приостанавливает торговые отношения с Израилем

Напомним, в начале мая парламент Турции принял закон, который регулирует рынки сбыта природного газа. Эксперты утверждают, что этот документ создает базу для создания в Турции газового хаба, проект которого предлагала Россия.

Турция самостоятельно добывает газ из Черного моря. Также через эту страну идут три газопровода: из Азербайджана, России и Ирана. Топливо турки складируют в хранилища. Часть используют для себя, а часть готовы продавать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газовая станция
Газовая станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.