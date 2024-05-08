Турция планирует поставлять Западу российский газ

Речь идет о сжиженном топливе

Турция планирует поставлять западным странам газ. В том числе и российский. Об этом пишет газета Türkiye. Журналисты ссылаются на свои источники в министерстве энергетики страны. Речь идет о топливе, которые сжижают в хранилищах.

Напомним, в начале мая парламент Турции принял закон, который регулирует рынки сбыта природного газа. Эксперты утверждают, что этот документ создает базу для создания в Турции газового хаба, проект которого предлагала Россия.

Турция самостоятельно добывает газ из Черного моря. Также через эту страну идут три газопровода: из Азербайджана, России и Ирана. Топливо турки складируют в хранилища. Часть используют для себя, а часть готовы продавать.

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