США приостановили поставку бомб Израилю

Вашингтон не поддерживает действия ЦАХАЛ в Рафахе

Американские власти приостановили поставку 3,5 тысячи бомб Израилю из опасений, что они могут быть сброшены на Рафах на юге сектора Газа. Об этом в среду, 8 мая, рассказали информированные источники.

Как пишет The New York Times, в настоящее время Вашингтон рассматривает вопрос о приостановке будущих поставок оружия Тель-Авиву, в том числе комплексов наведения.

Тем временем продолжает расти количество убитых и раненых в результате действий израильских военных в Рафахе. В ответ палестинцы выпустили 18 ракет по израильским городам и захваченному КПП на границе с Египтом. При этом ХАМАС соглашается на условия перемирия, предложенные посредниками, а Тель-Авив все равно отказывается прекратить обстрелы Рафаха.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что Израиль заинтересован исключительно в военном решении палестинского вопроса, но Россия продолжит делать все, чтобы этот конфликт был остановлен.

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