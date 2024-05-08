ВЦИОМ: более половины россиян хотели бы иметь дачу

Опрос проводили среди жителей городов

Больше половины россиян хотели бы иметь дачу или земельный участок за городом. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Было опрошено 1600 жителей города. Из них 61 процент признались, что мечтают о загородной недвижимости. Данные опроса изучило агентство ТАСС.

По сравнению с 2019 годом, число желающих иметь дачу выросло на 2 процента. Чаще всего такое желание высказывали мужчины в возрасте до 45 лет. Чем старше опрошенные, тем меньше они хотят дачных хлопот. В группе старше 60 лет такие перспективы не привлекают 63 процента опрошенных.

Также стало известно, что дача или земельный участок есть у каждого второго горожанина. При этом в 25 процентах случаев, это дома с возможностью круглогодичного проживания.

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