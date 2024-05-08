Россиян предупредили о риске магнитных бурь в выходные

Их может вызвать вспышка на Солнце

Вспышка на Солнце высокого балла X 1.0 произошла ранним утром среды, 8 мая. Об этом рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, которого цитирует РИА Новости, в предстоящие длинные выходные возможны сильные магнитные бури.

При этом эксперты уточняют, что магнитные бури не являются обязательным следствием вспышек на Солнце, если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце — Земля.

В первых числах мая жителям средней полосы России довелось наблюдать необычное для этих широт зрелище — северное сияние. Это стало возможно в результате магнитной бури. Интернет-пользователи от Санкт-Петербурга до Белгорода и Воронежа делились в социальных сетях красочными снимками неба разных цветов.

Однако обычно магнитные бури вызывают не столь приятные последствия. У людей, остро реагирующих на изменения погоды, они могут привести к ухудшению самочувствия. Не исключены мигрени, скачки давления, бессонница и боль в суставах. Впрочем, специалисты полагают, что недомогание чаще вызвано стрессом от напряженного ожидания негативных последствий, нежели самой бурей.

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