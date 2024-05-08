Захарова объяснила, что ждет ВС Франции при появлении на Украине

В Париже поговаривают об отправке своих военных в зону СВО

Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта. Такое заявление сделала в среду, 8 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не может исключить возможность отправки французского воинского контингента на Украину.

Захарова сочла характерным то, что "сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Однако для России ситуация выглядит более чем определенной — с действиями в случае появления в зоне СВО французских солдат "мы уже тоже давно определились", сообщает РИА Новости.

6 мая посла Франции в России вызывали на Смоленскую площадь из-за воинственной риторики французского лидера Эмманюэля Макрона. Пьеру Леви объяснили, как в Москве расценивают деструктивную и провокационную линию Елисейского дворца.

Тем временем глава литовского кабмина Ингрида Шимоните заявила, что Литва может отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. По утверждению политика, она уже заручилась соответствующим разрешением Сейма.

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