ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова объяснила, что ждет ВС Франции при появлении на Украине

11:35
  • среда
  • 08 мая 2024

В Париже поговаривают об отправке своих военных в зону СВО

Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта. Такое заявление сделала в среду, 8 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Стало известно о новых подвигах российских военных

Чиновница прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не может исключить возможность отправки французского воинского контингента на Украину.

Захарова сочла характерным то, что "сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Однако для России ситуация выглядит более чем определенной — с действиями в случае появления в зоне СВО французских солдат "мы уже тоже давно определились", сообщает РИА Новости.

6 мая посла Франции в России вызывали на Смоленскую площадь из-за воинственной риторики французского лидера Эмманюэля Макрона. Пьеру Леви объяснили, как в Москве расценивают деструктивную и провокационную линию Елисейского дворца.

Тем временем глава литовского кабмина Ингрида Шимоните заявила, что Литва может отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. По утверждению политика, она уже заручилась соответствующим разрешением Сейма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.