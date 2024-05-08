Лавров: Сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе

День Победы имеет особое значение

Накануне Дня Победы в России проходят памятные мероприятия. В МИДе Сергей Лавров и дипломаты возложили цветы к мемориальным доскам в честь сотрудников Народного комиссариата иностранных дел и Министерства внешней торговли СССР, павших во время Великой Отечественной. А также в память о всех наших дипломатах, погибших, исполняя служебный долг.

Как заявил Лавров, сейчас, когда нацизм снова поднимает голову, День Победы имеет особое значение.

"Как и тогда поступали наши отцы и деды, добровольцами уходя на фронт, отдавая свои жизни ради будущего своих детей, внуков, ради будущего страны, так и сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на эту еще одну священную битву", - отметил министр.

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