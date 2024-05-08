Благодаря программе комплексного развития территорий в Москве создадут почти 200 тысяч новых рабочих мест

В столице в активной стадии 77 проектов комплексного развития территорий

Около 8,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости появится в Москве в ближайшее время. Все это – в рамках программы комплексного развития территорий. Сейчас в активной стадии 77 проектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что инвесторы и операторы, которых назначил город, работают над преобразованием участков общей площадью более тысячи гектаров.

"Они построят около 8,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости. Это обеспечит районы социальной, спортивной и промышленной инфраструктурой. Благодаря реализации 77 проектов появится более 196 тысяч рабочих мест", – рассказал Владимир Ефимов.

Программа комплексного развития территорий направлена на сбалансированную застройку города. Сейчас на месте бывших промзон возводят современные жилые кварталы. Тут же появляется промышленная и офисная недвижимость, социальные объекты, спортивные комплексы, технопарки и логистические центры.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самый крупный проект будет реализован в районе Беговой. Там застраивается участок площадью 63,55 гектара. На нем планируют возвести миллион квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Появится 24,8 тысячи рабочих мест.

Еще две крупные площадки в Печатниках и Южном Тушино. Там смогут трудоустроиться 18,5 тысячи и 15 тысяч человек соответственно.

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