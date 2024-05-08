В России обсудят освобождение от НДФЛ граждан с низкими доходами

В стране планируется проводить "эффективную налоговую политику"

Российские власти вместе с профсоюзами и работодателями обсудят возможность освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан с низкими доходами. Проработка вопроса о необлагаемом уровне в размере прожиточного минимума вошла в соответствующее трехстороннее соглашение, сообщает в среду, 8 мая, РБК.

По информации издания, которое ссылается на соглашение, в ближайшие три года в России планируется проводить "эффективную налоговую политику", направленную на устранение "социального и экономического неравенства". Для этого, в частности, предлагается повышать справедливость налогообложения в части НДФЛ.

Стороны условились изучить возможность освобождения от НДФЛ малоимущих граждан — "проработать вопрос установления не облагаемого налогом на доходы физических лиц минимума доходов трудоспособного населения в размере прожиточного минимума".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что налоговая система в России должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, но и сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. При этом важно учитывать уровень доходов граждан и компаний для более справедливого распределения налогового бремени.

В Кремле рассказали, что глава государства Владимир Путин усматривает основной принцип справедливости налоговых изменений в том, чтобы зарабатывающие меньше платили меньше налогов, а более обеспеченные должны платить больше.

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