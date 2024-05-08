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Мосгордума лишила статуса депутата иноагента Ступина* за прогулы

12:01
  • среда
  • 08 мая 2024

Отсутствие депутата на заседаниях допускается только по уважительной причине

Мосгордума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата столичного парламента Евгения Ступина* (признан в России иностранным агентом). Соответствующее решение было принято в ходе заседания Мосгордумы.

Как уточнил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, статья 106 регламента Московской городской думы закрепляет обязанность парламентариев участвовать в заседаниях парламента.

Согласно ст. 23 регламента, отсутствие депутата на заседании допускается только по уважительной причине. При этом согласно федеральному законодательству, в случае отсутствия депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации без уважительных причин на всех заседаниях парламента в течение шести месяцев подряд его полномочия прекращаются досрочно. Соответственно на сегодняшний момент у нас имеет место факт, что более полугода отсутствует на заседаниях коллега Ступин*, отсутствие без уважительной причины.

Признанный иноагентом Ступин*, которого избрали в Мосгордуму в сентябре 2019 года, без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года.

В июне 2023 года Министерство юстиции России представило обновления в реестре физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами. В список, в частности, был внесен депутат Мосгордумы Евгений Ступин*.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее отмечал, что избавиться от статуса иностранного агента можно, "отвергнув подачки и удавку" зарубежных стран.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр

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Евгений Ступин*
Евгений Ступин*
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