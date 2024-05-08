Кремль предупредил об опасности вмешательства НАТО в ситуацию на Украине

Запад повышает уровень эскалации

Потенциальное вмешательство в украинский конфликт "на земле" со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность. Такое заявление сделал в среду, 8 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал появление на сайте украинского президента петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.

Оценивая вероятность такого приглашения, Песков подчеркнул, что "киевский режим достаточно непредсказуемый", а также предупредил об опасности подобного варианта развития событий, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта. Она отметила, что "Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность".

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка войск Североатлантического альянса у российских границ уже насчитывает до 33 тысяч человек. Ее поддерживают около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

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