Песков рассказал, чего ждет Москва от переговоров Путина и Пашиняна

Они "нужные и ожидаемые"

Запланированные на среду, 8 мая, переговоры российского лидера Владимира Путина и главы армянского кабмина Никола Пашиняна позволят "расставить точки над i". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", поскольку в последнее время между Москвой и Ереваном "накопились проблемные вопросы", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что письмо с претензией от Совета Федерации России поступило в Национальное собрание Армении. Оно касается антироссийских высказываний спикера армянского парламента Алена Симоняна, обвинившего Москву в организации "кампании угроз и дезинформации против Армении".

При этом министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян пригрозил, что соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, регулирующее вещание российских телеканалов в Армении, может быть аннулировано Ереваном в одностороннем порядке, если Москва не примет армянские предложения о редактировании документа.

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