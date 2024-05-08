ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, чего ждет Москва от переговоров Путина и Пашиняна

13:03
  • среда
  • 08 мая 2024

Они "нужные и ожидаемые"

Запланированные на среду, 8 мая, переговоры российского лидера Владимира Путина и главы армянского кабмина Никола Пашиняна позволят "расставить точки над i". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пашинян подтвердил, что приедет 8 мая в Москву
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Спикер Кремля подчеркнул, что "встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", поскольку в последнее время между Москвой и Ереваном "накопились проблемные вопросы", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что письмо с претензией от Совета Федерации России поступило в Национальное собрание Армении. Оно касается антироссийских высказываний спикера армянского парламента Алена Симоняна, обвинившего Москву в организации "кампании угроз и дезинформации против Армении".

При этом министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян пригрозил, что соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, регулирующее вещание российских телеканалов в Армении, может быть аннулировано Ереваном в одностороннем порядке, если Москва не примет армянские предложения о редактировании документа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.