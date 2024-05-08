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Захарова попросила Германию отменить запрет российской символики

12:45
  • среда
  • 08 мая 2024

Исключение попросили сделать на 9 мая

Россия просит власти Германии отменить запрет на ношение российского флага и георгиевской ленты. Об этом сообщила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Она назвала преступным и антигуманным решение разрешить российскую символику только на траурных венках.

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"Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь, вы просто переписываете сами себя", - сказала Захарова на брифинге. Ранее появилась информация, что полиция Берлина запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине георгиевские ленточки и прочую российскую символику.

Кроме того запрещено ношение советской военной формы. Нельзя исполнять военные марши и гимны. Выписать штраф могут даже за использование букв Z и V.

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