ФОК с бассейном построят на улице Милашенкова на северо-востоке Москвы

Общая площадь сооружения составит 3,5 тысячи квадратных метров

В Бутырском районе столицы начинают строить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь сооружения – 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Ведомство выпустило градостроительный план земельного участка, предназначенного под новый ФОК. Это 0,33 гектара на улице Милашенкова. Возведение объекта будет идти по адресной инвестиционной программе.

В Москве создают все условия для занятий как профессиональным, так и любительским спортом. Есть очень много спортивных площадок, комплексов, бассейнов. "Строительство нового спортивного комплекса обусловлено активным развитием северных районов Москвы. У нового ФОКа удобное расположение как для жителей близлежащих домов, так и для всего Северо-Восточного округа",– рассказала Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в планах на текущий год – построить 15 спортивных объектов. Четыре из них уже готовы.

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