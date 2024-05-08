Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар"

В этом году фестиваль развернулся на 28 городских площадках

Шесть десятков благотворительных фондов стали участниками московского фестиваля "Пасхальный Дар". Вырученные средства направят на помощь нуждающимся. Всего городские площадки посетили более 500 тысяч человек. На одной из них в центре города сегодня побывали мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.

Нежные тона, летящие ленты, много зелени. Пройти мимо просто невозможно. Самый светлый праздник в году - Пасху - Москва всегда встречает с особой подготовкой.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в девятый раз. Центральную площадку - прямо напротив мэрии Москвы - сегодня посетили Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Хотел бы поздравить всех москвичей с этим замечательным праздником. Порадоваться вместе со всеми тому, насколько изменилась наша столица. Какой она стала красивой, ухоженной. Люди моего поколения всегда, конечно, любили столицу нашей страны. Но видели её другой. И вот это возрождение нашей столицы совпало с сильным, смелым возрождением нашей страны", - отметил патриарх Кирилл.

"С праздником, дорогие мои, со светлым праздником Пасхи! Заканчивается фестиваль "Пасхальный дар". Полмиллиона посетило. Огромное количество благотворительных фондов участвовали в этих мероприятиях. Я хотел бы поблагодарить всех москвичей, организации, предприятия, которые жертвовали в эти дни на нужды благотворительных фондов. В том числе, для участников специальной военной операции", - сказал Собянин.

Здесь можно купить невероятной красоты куличи, кондитерские изделия, поделки, посуду для сервировки праздничного стола. Почти всё, что продаётся на фестивале, сделано вручную. А вырученные средства впоследствии пойдут на помощь нуждающимся.

Каждый посетитель может и сам сделать подарок. Одна из главных миссий фестиваля - оказать помощь людям с самыми разными проблемами. На площадках мероприятия по всему городу проходит акция "Пасхальное дерево добра". Открыв любое яйцо, внутри можно найти записку. Её автор - подопечный одного из благотворительных фондов.

Любой житель столицы может совершить пожертвование в адрес благотворительного фонда, помочь подопечным. Для этого нужно просто навести камеру телефона на QR-код и перечислить любую сумму. К московскому пасхальному фестивалю каждый год с особым трепетом готовятся школьники, которые принимают участие в конкурсе по раскраске ростовых пасхальных яиц.

В этом году фестиваль "Пасхальный дар" развернулся на 28 городских площадках. В том числе в парках и храмовых комплексах. Гости могли принять участие в мастер-классах. Посетить концерты и театральные представления. Кроме того, организаторы провели свыше 300 "добрых" уроков от благотворительных фондов. Для тех, кто хотел бы постоянно оказывать помощь их подопечным.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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