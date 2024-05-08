Мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной откроется уже в июне

Он станет связующим элементом для нового живописного туристического маршрута

В каком направлении и как выбираться со стрелки острова Балчуг - непростой вопрос для горожан и туристов, отправляющихся на прогулку по окрестностям "Красного октября". Логичный и короткий ответ на эту непростую задачку появится с открытием нового велопешеходного моста через Водоотводный канал со стороны памятника Петру Первому в район Якиманки.

"Мост готов на 90%, смонтированы все конструкции, выполнены перильные ограждения, архитектурная подсветка смонтирована. У нас на мосту еще находится лавочка для пешеходов. Тоже все смонтировано. В настоящее время ведутся завершающие работы по благоустройству. То есть нам необходимо восстановить на месте строительства тротуарную плитку - и все будет готово", - рассказал Павел Звирь, главный инженер строительной компании.

Открыть мост обещают уже в июне. Тогда добираться отсюда до Крымской набережной в парк "Музеон" можно будет всего за пару минут, а не идти в обход до Патриаршего моста, что совсем неблизко. Как минимум вдвое сократится и расстояние между несколькими популярными арткластерами, а это создаст новые культурные маршруты в центре.

"Этот мост позволит объединить сразу несколько знаковых точек - Пушкинский музей, Храм Христа Спасителя, ГЭС, "Музеон", "Новая Третьяковка" и "Красный октябрь", - отметила Ольга Гай, урбанист, эксперт по территориальному развитию.

У нового моста пока даже нет названия, однако за его строительством горожане следят с большим интересом. Началось все минувшей осенью, когда к месту установки он приплыл. 54-метровую конструкцию массой в 235 тонн собирали в подмосковном Лыткарине, 8 часов везли по частям на двух баржах до центра столицы. Чтобы развернуть в стесненных условиях Водоотводного канала такую махину, провели сложнейшую операцию: пролет вращали по вертикальной оси, а после по­ставили на опоры.

Пока по мосту ходят лишь строители. Хотя конструкция пока укрыта защитной тканью, можно подсмотреть, как все стильно и современно оформлено. Тут не просто двухсторонний променад с обособленными направлениями для движения, а целая туристическая зона. Можно присесть с комфортом на деревянной скамейке и полюбоваться прекрасными видами на город с нового ракурса.

Новый мост - часть проекта по перезапуску культурного арт-пространства "Красного октября". Уже скоро добираться сюда станет удобно не только от Крымской набережной. Под Малым Каменным мостом появится пешеходный переход, который соединит между собой разрозненные части Болотной набережной. А значит, по пути из центральной части острова Балчуг можно будет пройти напрямую по стрелке до Петра, а оттуда через новый мост по живописному маршруту вдоль парков добраться до самих Воробьевых гор.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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