Большая семья: как волонтеры спасают кошек, от которых все отказались

Есть люди, которые не могут пройти мимо беды, пускай и кошачьей

В доме Светланы Саратовой гостей традиционно на пороге встречают животные. Со всеми членами большой семьи обязательно нужно поздороваться и каждому уделить внимание, иначе могут просто обидеться.

Своих 17 кошек хозяйка уже давно называет не иначе, как детьми. Почти за 20 лет жизни "многодетная мама" не раз удостаивалась наград и почетных грамот, ведь у нее не просто большое и доброе сердце - она спасает жизни.

"Есть определенные заболевания у этих кошек, физические дефекты. Глухих животных люди не хотят брать, боятся. Хотя сначала желающих было много посмотреть и взять, но когда узнают, что кошка не слышит, говорят: "Не справимся", - рассказывает Светлана.

Сама она - вместе с семьей - прекрасно справляется и не только с глухими. Здесь почти у каждого питомца своя тяжелая история. Кто-то потерялся, от кого-то со временем отказались из-за появившихся проблем со здоровьем. Но есть и те, кто, возможно, с ними родился. У 12-тилетней кошки Аси - подтвержденный синдром гиперстезии. Кошачья шизофрения.

"Допустим, дуновение ветра нормальная кошка воспринимает как какую-то прохладу, ветерочек. А Ася воспринимает как будто ее колят, щипят. Доставляет ей это прямо физическую боль. Когда она оборачивается, она видит свой хвост. Значит, это он начинает дискомфорт доставлять. Она начинает его грызть, за ним охотится", - продолжает Светлана.

А еще кошка боится громких звуков - у нее резко меняется поведение, и она всех избегает. От нашей съемочной группы она тоже спряталась. Такие приступы случаются непредсказуемо и могут продолжаться в течении нескольких дней.

Из-за заболевания Ася очень пугливая. Больше всего она доверяет дочке Светланы, позволяет брать себя на руки, любит, когда ее целуют. Кошку постоянно наблюдают ветеринар, а раз в полгода она проходит курс лечения. Светлана признает - животных у нее, конечно, много, но если кто-то окажется беспомощен, она обязательно поможет и ему.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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