Движение в центре и на юго-востоке Москвы ограничат 9 мая

С 5 утра для проезда военной техники будет закрыто движение на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца

9 мая в связи с проведением Парада Победы в центре и на юго востоке Москвы запланирован ряд ограничений.

С 5 утра для проезда военной техники будет закрыто движение на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. Примерно с этого же времени нельзя будет проехать по участкам Тверской улицы, 1-й Тверской-Ямской, по Оружейному переулку, Моховой и в районе Таганской площади. Закроют также улицу Охотный ряд и примыкающие к Красной площади улицы и переулки, а еще ближайшие набережные от Пречистенской до Котельнической, Софийскую и Раушскую.

Повторные ограничения на юго-востоке будут и после 10 утра. В этих районах также временно закроют некоторые подземные переходы. Метро же свой график не изменит, а поезда МЦК будут ходить даже чаще - с минимальными интервалами. Все это позволит перемещаться по городу с комфортом. А вот ограничения, которые планировались на Садовом кольце 11 мая из за Мотофестиваля, вводиться не будут. В Дептрансе сегодня сообщили, что мероприятие переносится в связи с погодными условиями.

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