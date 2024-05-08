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Путин поздравил народы Грузии и Молдавии с Днем Победы

14:39
  • среда
  • 08 мая 2024

Также поздравления получили лидеры стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии

Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что нужно пресекать любые попытки исказить или предать нашу общую историю. А также следует бережно хранить традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим предкам с честью выдержать все испытания.

Кроме того. Владимир Путин выразил уверенность в том, что узы братской дружбы, закаленные в годы войны, будут оставаться надежной основной для развития отношений между нашими странами.

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