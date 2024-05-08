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На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга прошла траурная акция

14:37
  • среда
  • 08 мая 2024

Отдать дань памяти погибшим в годы ВОВ пришли руководители города, волонтеры и общественники

В преддверии Дня Победы траурная акция состоялась на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. К монументу "Мать-Родина" возложили цветы.

Отдать дань памяти погибшим в годы войны пришли руководители города, волонтеры и общественники, представители всех религиозных конфессий. И, конечно, ветераны, а также те, кто потерял своих родных во время блокады Ленинграда.

На мемориале в братской могиле захоронены защитники города и сотни жителей, которые погибли от голода и бомбардировок в эти страшные годы.

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Возложение цветов
Возложение цветов
Возложение цветов
Возложение цветов
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