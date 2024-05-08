Euroclear хочет оставить себе часть доходов от российских активов

Бельгийский депозитарий хочет покрыть из них судебные издержки

Часть доходов от замороженных на счетах российских активов хочет оставить себе бельгийский депозитарий Euroclear. Об этом пишет издание La Libre. Отмечается, что данные активы считают обузой, а не удачей. А средства нужны, чтобы впоследствии покрыть судебные издержки.

Отмечается, что компания претендует на 3-4 процента с доходов, которые составляют четыре миллиарда евро. Депозитарий считает, что если будет проигран судебный процесс против Центробанка, то эти деньги пойдут как раз на оплату судебных издержек.

Страны ЕС на такое требование Euroclear не согласны. Они снизили возможную ставку до 1,5%. И скорее всего, под давлением Франции, Италии, Германии и Польши уменьшат этот показатель до 0,5%.

При этом в Бельгии считают данные деньги "отравленным досье". Политики страны считают, что иметь на своей территории 190 миллиардов евро российских денег не хочет никто. В Брюсселе опасаются негативных последствий для бельгийского финансового рынка.

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