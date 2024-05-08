Мосгорсуд закрыл заседание по жалобе на арест замминистра обороны

Ему вменяют взяточничество

Московский городской суд в среду, 8 мая, в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова.

В пресс-службе суда рассказали, что Тимур Иванов участвует в заседании по видеосвязи, оставаясь в следственном изоляторе, а его адвокаты находятся в зале Мосгорсуда. Защита принесла с собой четыре пакета с государственными наградами, присужденными их доверителю, сообщает РИА Новости.

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению в получении взятки. Суд поместил его, а затем еще двух фигурантов дела в следственный изолятор. Иванов отказывается признать себя виновным.

Ходили слухи о том, что Иванову якобы вменяется государственная измена, однако адвокат Мурад Мусаев подчеркивал, что "никаких других обвинений кроме объявленного обвинения во взятке, там нет".

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что о задержании Тимура Иванова был своевременно проинформирован глава государства Владимир Путин, а также непосредственный начальник Иванова - глава МиноборонЫ Сергей Шойгу.

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