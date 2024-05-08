Путин велел бороться с внешними угрозами историческим просвещением

Утверждены основы государственной политики в этой сфере

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области исторического просвещения. Документ опубликован в среду, 8 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как подчеркивается в указе, России для противодействия угрозам извне необходима системная работа в области исторического просвещения населения. Его целями также является формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление Русского мира.

Стратегия исторического просвещения предполагает координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия, а также единую методику преподавания истории начиная с дошкольного уровня.

Чтобы упростить процесс исторического просвещения, Путин поручил создать единую платформу для доступа к материалам по истории России.

В числе прочего в документе упоминаются и компьютерные игры. Одной из задач российских властей названо создание механизмов контроля в отношении рынка игр, чтобы исключить распространение искаженного представления об исторических событиях.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что необходимо помнить о трагической цене внутренних смут и потрясений, а потому политическая система России должна быть устойчивой. Нынешнее поколение держит ответ перед тысячелетней историей России, перед подвигами предков, отметил президент.

На Западе не оставляют попыток переписать историю и предать забвению важнейшие ее страницы. Власти Берлина запретили 8 и 9 мая использовать символику Дня Победы — приносить ее на советские мемориалы и захоронения, появляться на улице в военной форме и с георгиевскими лентами, петь военные песни.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступным и антигуманным решение берлинских властей разрешить символику Дня Победы только на траурных венках.

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