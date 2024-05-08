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Россия нанесла групповой удар по объектам ВСУ

14:25
  • среда
  • 08 мая 2024

Министерство обороны подтвердило удары по военным объектам на Украине

Утром вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам на Украине. Это был ответ на попытки киевского режима повредить объекты энергетики на территории нашей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны.

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По данным ведомства, у ВСУ после удара значительно снижены возможности по переброске к фронту вооружения и военной техники. Кроме того, повреждения получили ряд предприятий, которые выпускали военную продукцию.

Напомним, утром украинская сторона сообщала о разрушениях минимум на трех теплоэлектростанциях. При этом отмечалось, что повреждения серьезные.

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