Россия нанесла групповой удар по объектам ВСУ

Министерство обороны подтвердило удары по военным объектам на Украине

Утром вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам на Украине. Это был ответ на попытки киевского режима повредить объекты энергетики на территории нашей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны.

По данным ведомства, у ВСУ после удара значительно снижены возможности по переброске к фронту вооружения и военной техники. Кроме того, повреждения получили ряд предприятий, которые выпускали военную продукцию.

Напомним, утром украинская сторона сообщала о разрушениях минимум на трех теплоэлектростанциях. При этом отмечалось, что повреждения серьезные.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"