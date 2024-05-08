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Болгария отказалась принимать у россиян заявления на шенгенскую визу

14:46
  • среда
  • 08 мая 2024

Получить болгарскую визу теперь тоже сложнее

Несмотря на вступление в Шенгенскую зону с 1 апреля, Болгария так и не начала выдавать россиянам шенгенские визы, действительные для поездки во все 27 стран соглашения. Об этом в среду, 8 мая, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
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АТОР ссылается на визового оператора VFS Global, который обслуживает визовые центры Болгарии. Там уточнили, что пока документы можно подать только на национальную краткосрочную визу в Болгарию по определенной цели поездки, причем придется сдавать биометрические данные. Прием на болгарскую шенгенскую визу пока не осуществляется, сообщает "Интерфакс".

В марте в болгарском посольстве в Москве сообщали, что с подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генеральное консульство в Санкт Петербурге.

При этом Литва на год продлила ограничения на въезд и пребывание в стране для граждан России и Белоруссии. Визы могут быть выданы лишь в исключительных случаях. Кроме того, не рассматриваются просьбы о выдаче временного вида на жительство.

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