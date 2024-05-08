ВС России освободили Кисловку и Новокалиново

Российские военные укрепляют свои позиции в ходе СВО

Подразделения группировки войск "Запад" ВС России освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом в среду, 8 мая, рассказали в российском Министерстве обороны.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что в Донецкой Народной Республике освобожден населенный пункт Новокалиново.

При этом украинские военные за сутки потеряли до 1050 человек в совокупности на всех направлениях, а также понесли потери в военной технике — в частности, подбит еще один танк Leopard.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что под контролем российских войск оказалось 547 квадратных километров территории новых регионов России с начала 2024 года. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но это им не удается.

Президент Украины Владимир Зеленский уже не скрывает: ситуация настолько критична, что бойцы ВСУ дезертируют целыми подразделениями. Политик рассказал, что "люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места", причем "в итоге бойцы другого подразделения были окружены".

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