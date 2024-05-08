ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России освободили Кисловку и Новокалиново

14:19
  • среда
  • 08 мая 2024

Российские военные укрепляют свои позиции в ходе СВО

Подразделения группировки войск "Запад" ВС России освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом в среду, 8 мая, рассказали в российском Министерстве обороны.
Представлены новые герои спецоперации

В Telegram-канале ведомства сообщается, что в Донецкой Народной Республике освобожден населенный пункт Новокалиново.

При этом украинские военные за сутки потеряли до 1050 человек в совокупности на всех направлениях, а также понесли потери в военной технике — в частности, подбит еще один танк Leopard.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что под контролем российских войск оказалось 547 квадратных километров территории новых регионов России с начала 2024 года. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но это им не удается.

Президент Украины Владимир Зеленский уже не скрывает: ситуация настолько критична, что бойцы ВСУ дезертируют целыми подразделениями. Политик рассказал, что "люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места", причем "в итоге бойцы другого подразделения были окружены".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.