Синоптик рассказал, какой будет погода во время парада в Москве

Евгений Тишковец прогнозирует "сложные метеоусловия"

Метеоусловия во время парада Победы в Москве будут сложными. Об этом заявил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он считает, что "минимум погоды" для проведения воздушной части парада все же будет.

Однако решение примут за несколько часов до вылета, уверен специалист. Метеоролог пояснил, что определяющим будет нижняя граница облачности и дальность видимости. При групповом пилотаже летчики должны видеть друг друга. По предварительным расчетам, они смогут это сделать в небе над Москвой.

Тишковец рассказал, что будет облачно, с прояснениями. Временами заряды снега.

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