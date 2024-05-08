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Синоптик рассказал, какой будет погода во время парада в Москве

14:54
  • среда
  • 08 мая 2024

Евгений Тишковец прогнозирует "сложные метеоусловия"

Метеоусловия во время парада Победы в Москве будут сложными. Об этом заявил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он считает, что "минимум погоды" для проведения воздушной части парада все же будет.

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Однако решение примут за несколько часов до вылета, уверен специалист. Метеоролог пояснил, что определяющим будет нижняя граница облачности и дальность видимости. При групповом пилотаже летчики должны видеть друг друга. По предварительным расчетам, они смогут это сделать в небе над Москвой.

Тишковец рассказал, что будет облачно, с прояснениями. Временами заряды снега.

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