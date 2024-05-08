На Украине приняли поправки о мобилизации осужденных

Его одобрила Верховная рада

Верховная рада Украины в среду, 8 мая, приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных граждан.

Как рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк, за принятие этой нормы проголосовали 279 депутатов, сообщает ТАСС.

Минюст Украины в начале года предложил официально разрешить забирать в армию судимых граждан. Предполагается, что ряды ВСУ в скором времени могут пополнить 10 тысяч заключенных украинских тюрем.

В апреле командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк призвал украинцев осознать, что никому из них не удастся отсидеться во время проведения мобилизации. По словам военного, "сколько бы помощи мы ни получили, сколько бы оружия у нас ни было, нам не хватает людей".

При этом предложение разрешить бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации — в командовании испугались, что лишатся опытных военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"