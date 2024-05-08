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Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых белорусов

15:44
  • среда
  • 08 мая 2024

Женщину задержали

Сотрудники полиции задержали жительницу подмосковной Балашихи, которая удерживала в рабстве шестерых иностранных граждан. Об этом в среду, 8 мая, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину из Белоруссии в квартире одного из домов в Балашихе. Отобрав у людей документы и мобильные телефоны, задержанная применяла против них физическое и психологическое насилие, заставляя просить милостыню.

Возбуждено уголовное дело, по которому задержанная может получить до десяти лет колонии, сообщает ТАСС.

Тем временем в России работают над повышением эффективности контроля над мигрантами. На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, в котором предельный срок пребывания иностранцев в нашей стране предполагается сократить до 90 дней в году.

Продолжается борьба с нелегальной миграцией, к ответственности привлекают и самих иностранцев, и госслужащих, которые им потворствуют. В Подмосковье по уголовному делу об организации незаконной миграции проходят 14 человек, включая четверых сотрудников полиции.

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