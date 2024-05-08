Бензин и дизтопливо подорожали на бирже в России

Правительство в ближайшее время планирует разрешить экспорт топлива

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в России подорожали бензин и дизельное топливо. При этом подешевел мазут. Об этом сообщает РИА Новости. Бензин Аи-92 подорожал на 2,05% и стоит 46621 рубль за тонну.

Аи-95 подорожал на 2,28% и теперь стоит 53201 рубль за тонну. При этом отмечается, что в целом за апрель стоимость этого вида топлива снизилась на 16%. Летний дизель подорожал на 1,12%. При этом мазут подешевел на 1,08%. Подешевели углеводородные газы и авиакеросин.

Правительство в ближайшее время будет рассматривать временное снятие эмбарго на экспорт бензина из России. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак.

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