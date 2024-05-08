Великобритания высылает российского военного атташе

Москва пообещала ответить на это

Министерство внутренних дел Великобритании в среду, 8 мая, объявило о высылке из страны военного атташе России, сообщает Reuters.

Британское ведомство приняло также решение ограничить выдачу российским гражданам дипломатических виз. Наряду с этим МВД Великобритании объявило, что снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости на британской территории, принадлежащих России.

На это уже отреагировало российское Министерство иностранных дел. Его спикер Мария Захарова предупредила, что Москва даст адекватный ответ на этот шаг Лондона, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что неосмотрительные высказывания британских политиков об украинском конфликте могут "представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

Это произошло после сообщений о поездке министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которой он заявил, что Украина вправе атаковать территорию России британским оружием.

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