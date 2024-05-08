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Над Белгородской областью сбили третий беспилотник за сутки

15:22
  • среда
  • 08 мая 2024

Пострадавших нет

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий за сутки украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Атака произошла около 14:30 мск. Беспилотник был самолетного типа.

Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Выбиты окна и поврежден фасад в частном доме в селе Ровенек. На месте работают оперативные службы.

Ранее еще два украинских  беспилотника были сбиты над Белгородской областью около 11:30 и 12:00 мск.

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