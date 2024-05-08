ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обратился к участникам саммита Евразийского экономического союза

17:59
  • среда
  • 08 мая 2024

Мероприятие проходит в российской столице

В Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Встреча приурочена к десятилетию подписания договора об учреждении объединения.

В российской столице собрались лидеры стран - участниц объединения -  России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии, а также главы государств - наблюдателей - Узбекистана и Кубы.

Участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Будет также принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией.

Приветствуя коллег, Владимир Путин отметил - за прошедшие 10 лет объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.