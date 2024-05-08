Путин обратился к участникам саммита Евразийского экономического союза

Мероприятие проходит в российской столице

В Москве проходит юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Встреча приурочена к десятилетию подписания договора об учреждении объединения.

В российской столице собрались лидеры стран - участниц объединения - России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии, а также главы государств - наблюдателей - Узбекистана и Кубы.

Участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Будет также принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией.

Приветствуя коллег, Владимир Путин отметил - за прошедшие 10 лет объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира.

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