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Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова

15:44
  • среда
  • 08 мая 2024

Тимур Иванов останется в СИЗО

Мосгорсуд оставил под арестом заместителя министра обороны Тимура Иванова. Решение о его помещении в СИЗО признали законным. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, чиновника обвиняют в получении взятки.

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Заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Сам подозреваемый участвовал в нем по видеосвязи. Поддержать Иванова в суд пришла телеведущая Мария Китаева.

Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявил обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Следствие предполагает, что чиновник получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.

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Тимур Иванов
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