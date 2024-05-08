Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова

Тимур Иванов останется в СИЗО

Мосгорсуд оставил под арестом заместителя министра обороны Тимура Иванова. Решение о его помещении в СИЗО признали законным. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, чиновника обвиняют в получении взятки.

Заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Сам подозреваемый участвовал в нем по видеосвязи. Поддержать Иванова в суд пришла телеведущая Мария Китаева.

Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявил обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Следствие предполагает, что чиновник получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.

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