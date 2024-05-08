По всей России чествуют и благодарят ветеранов ВОВ

В городах проходят акции "Бессмертного полка"

Александр Иванович Колотушкин - ветеран Великой Отечественной войны и участник легендарного парада на Красной площади в 1945 году - теперь сам принимает парад. У своего дома. В торжественном строю - коллеги-военные с полигона, где он служил.

И Василий Георгиевич Фоменко из Подмосковья едва сдерживает слёзы. Под окнами квартиры только для него - артисты Ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения исполняют песни военных лет.

Василию Георгиевичу - девяносто девять. Был призван в армию в 1943-м, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. День Победы встретил недалеко от Берлина. И все последние годы в канун 9 мая его навещают военнослужащие-ракетчики.

А в Москве поздравляют Виталия Антоновича Берденникова. В этом году ему исполнилось 100 лет! В войну командовал стрелковой ротой, освобождал Прибалтику. Потом был дипкурьером МИД СССР, а сейчас - писатель. И юнармейцы тоже приготовили для него поздравление.

По всей стране сейчас чествуют и благодарят ветеранов, проходят акции "Бессмертного полка". В самых разных форматах. "Я горжусь! Я помню!" - в Саранске в одном из детских садов появилась "Стена памяти". Увидев первые фотопортреты, дети спрашивали родителей - а как же мой прадедушка? И на следующий день тоже приносили фотографии. И рассказывали истории о своих героях.

Уже по традиции многие размещают портреты своих родных, прошедших Великую Отечественную войну, на футболках, толстовках. У сотрудников ДПС Тюменской области в качестве исключения в эти майские дни даже немного изменилась форма. А портрет прадеда Игоря Журавлева теперь постоянно вместе с ним отправляется в очередной рейс.

"Я считаю эта акция – "Никто не забыт, ничто не забыто" - должна быть не просто словами, а действиями. Это прадед, Хорев Егор Дмитриевич. Дошёл до Берлина, имеет награды "За отвагу" и "За победу над Германией", - рассказал Игорь Журавлёв.

И те, кто сейчас на передовой - танкисты на Авдеевском направлении тоже приняли участие в акции "Бессмертный полк". Продолжается все эти десятилетия и поисковая работа. Отряд курсантов академии МЧС обнаружил в Тверской области захоронения 31 пропавшего без вести красноармейца. В 1942 году во время Ржевско-Сычевской операции в этих местах шли ожесточенные бои:

"Основной находкой для установления личности является медальон. На данный момент на нашем раскопе было найдено три медальона и один из них удалось прочитать".

Он принадлежал старшему лейтенанту Николаеву, в 1914-м году родившемуся в Вологде. Впрочем, не только медальоны, но и другие личные вещи могут рассказать о своих владельцах.

"На ложечке аккуратно штихелем набито имя, мы его даже можем прочитать - Коля, Николай. А на оборотной стороне, видимо, идёт начало фамилии. Правда, к сожалению, выбито оно не полностью", - рассказал Константин Новиков, доцент кафедры истории и экономической теории Академии ГПС МЧС России.

По таким именным вещам поисковикам не раз удавалось устанавливать личность бойцов. Все они будут подняты из безымянных могил и перезахоронены с воинскими почестями. А найденные на месте боёв предметы передадут в местный музей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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