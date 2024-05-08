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Бразилия переживает мощное наводнение

18:11
  • среда
  • 08 мая 2024

Более 150 тысяч человек эвакуировались

Небывалое по масштабу наводнение в эти дни переживает Бразилия - в южных регионах колоссальные разрушения. В результате проливных дождей уровень воды в реке Гуаиба превысил все критические отметки.

Самая тяжелая ситуация в Порту-Алегри. Город фактически отрезан от внешнего мира: автовокзалы закрыты, аэропорт не принимает - самолеты стоят в воде. А по улицам плавают крокодилы. Для эвакуации используют и тяжелую технику.

Из-за разгула стихии свои дома покинули свыше 150 тысяч человек. По последним данным, погибли 95 жителей. Еще 130 пропали без вести. Национальный метеорологический институт уже назвал наводнение сильнейшим в стране за последние 80 лет.

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Наводнение в Бразилии
Наводнение в Бразилии
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