Эстония обвинила Россию в помехах сигналу GPS

Россия якобы нанесла серьезный ущерб авиасообщению в регионе

Министерство иностранных дел Эстонии в среду, 8 мая, вызвало временного поверенного в делах России. Внешнеполитическое ведомство высказало дипломату претензии в связи с тем, что российские власти якобы глушат сигнал GPS в регионе.

Руководитель ведомства Маргус Цахкхна утверждает, что "вмешательство России в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию".

Политик назвал глушение сигнала GPS одним из "элементов гибридной деятельности России" и обвинил Москву в нарушении правил Международного союза электросвязи, сообщает "Интерфакс".

Отношения между Россией и странами Балтии, в том числе Эстонией, становятся все более острыми. Ранее эстонский генерал Мартин Херем пригрозил "разнести вдребезги" российские города.

В апреле в Министерство иностранных дел России была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Ей заявили протест в связи с объявлением без каких-либо оснований персоной нон грата дипломата посольства Российской Федерации в Таллине.

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