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Суд обратил в доход государства активы "Макфы"

16:15
  • среда
  • 08 мая 2024

Решение будет обжаловано

Центральный районный суд Челябинска обратил в доход государства имущество группы "Макфа".

Иск был подан заместителем генпрокурора России. Решение суда принято к немедленному исполнению.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы ответчика Михаила Юревича, заявил, что приговор будет обжалован, передает "Интерфакс"

28 марта Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска, потребовав обратить в доход государства акции "Макфы". По данным ведомства, активы производителя и связанных с ним компаний имеют коррупционное происхождение.

В апреле Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и их родственников на общую сумму 100 триллионов рублей.

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