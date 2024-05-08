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В Липецкой области могут ввести режим ЧС из-за гибели урожая от заморозков

16:52
  • среда
  • 08 мая 2024

Ситуация серьезная

Власти Липецкой области рассматривают возможность ввести режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков.

Из-за минусовых температур погиб урожай, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Объемы ущерба уточняются, власти намерены обратиться в федеральный центр.

"Надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего. Ситуацию держу на личном контроле", - написал он в своем telegram-канале.

Сейчас в Липецкой области идет период интенсивного цветения, ночная температура опускалась до минус пяти градусов.

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