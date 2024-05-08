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ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ

17:16
  • среда
  • 08 мая 2024

Деньги начнут поступать уже этим летом

Постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали использование российских активов для оказания военной помощи Украине.
Шольц: 90% доходов от замороженных активов России пойдут на Украину

Об этом в среду, 8 мая, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Европейская комиссия (ЕК) планирует собрать 2-3 миллиарда евро в 2024 году, пишет агентство Reuters. 90% от этой суммы пойдут на нужды ВСУ.  

Первые операции с российскими деньгами могут начаться уже летом, пишет РИА Новости.

Ранее в Москве назвали конфискацию активов воровством, ответ будет последован незамедлительно. По словам главы МИД Сергея Лаврова, у России "тоже есть возможность не возвращать деньги".

После начала специальной военной операции страны G7 и ЕС заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро - около 200 миллиардов из них находятся в ЕС.

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