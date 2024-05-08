Армения отказалась от участия в финансировании ОДКБ

В 2024 году

Армения не будет участвовать в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году.

Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. Кроме того, Ереван воздержится и от присоединения к решению "о бюджете ОДКБ 2024 года".

"При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности не был выполнен во время конфликта Еревана и Баку вокруг Нагорного Карабаха. В результате Армения заморозила свое участие в ОДКБ.

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