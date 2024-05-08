Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы

Мэр вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Мэр Москвы поздравил главу Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая с Днем Победы. Сергей Собянин вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"По поручению Президента Российской Федерации приехал вручить вам орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, Иван Андреевич, высказать слова огромной благодарности от всех москвичей за ваш боевой путь, за вашу активную общественную позицию, за ваш труд, который вы, полагаю, не оставляете в такие, казалось бы, преклонные годы. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы есть. Дай вам бог здоровья", - отметил Собянин.

По словам ветерана, для него получить эту награду - большая честь.

"Сергей Семенович, я очень тронут. Это для меня праздник. Я не менее благодарен, что я с вами, а вы со мной, от души, для меня это более важно", — сказал Иван Слухай.

С фронтовыми подвигами Ивана Андреевича можно ознакомиться на портале мос.ру.

8 мая Сергей Собянин возложил венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову на Манежной площади. В церемонии также приняли участие ветераны и кадеты.

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