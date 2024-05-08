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В Кремле ответили на вопрос, когда Путин внесет в Госдуму кандидатуру премьера

18:23
  • среда
  • 08 мая 2024

По закону - в течение двух недель

Президент России Владимир Путин внесет кандидатуру премьер-министра в Государственную Думу, когда посчитает нужным.
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Об этом в среду, 8 мая, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Это может быть любой день", - сообщил он журналистам.

По закону внесение кандидатуры нового главы кабмина в Госдуму должно произойти в течение двух недель после инаугурации. На рассмотрение отводится одна неделя.   

Накануне Песков сообщил, что Путин может предложить кандидатуру премьера во вторник, 7 мая.

Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным сложило полномочия после инаугурации Владимира Путина. Прежние министры и вице-премьеры продолжают работу, но теперь уже в статусе исполняющих обязанности.

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