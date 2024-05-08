В Пентагоне объявили о выводе войск из Нигера

Африка остается для США "регионом растущей важности"

Соединенные Штаты выведут свои войска из африканского Нигера.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер", - передает его слова ТАСС.

При этом Остин подчеркнул, что Африка и район Сахеля остаются для США "регионом растущей важности".

Ранее стало известно, что ВС России вошли на территорию американской авиабазы 101 в Нигере. Все это произошло на фоне напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном из-за конфликта на Украине.

США намерены вывести основную часть своих войск по причине нарастающих в Нигере протестов и прекращения действия соглашения о военной помощи между странами. В свою очередь Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.

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