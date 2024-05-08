ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Пентагоне объявили о выводе войск из Нигера

18:51
  • среда
  • 08 мая 2024

Африка остается для США "регионом растущей важности"

Соединенные Штаты выведут свои войска из африканского Нигера.
Песков объяснил появление российских военных на базе США в Нигере

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер", - передает его слова ТАСС.

При этом Остин подчеркнул, что Африка и район Сахеля остаются для США "регионом растущей важности".

Ранее стало известно, что ВС России вошли на территорию американской авиабазы 101 в Нигере. Все это произошло на фоне напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном из-за конфликта на Украине.

США намерены вывести основную часть своих войск по причине нарастающих в Нигере протестов и прекращения действия соглашения о военной помощи между странами. В свою очередь Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Войска из Нигери
Войска из Нигери
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.