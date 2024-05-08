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Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов

22:15
  • среда
  • 08 мая 2024

В этом году ЕАЭС исполняется 10 лет

Евразийский экономический союз продемонстрировал устойчивость перед лицом новых вызовов -  таких, как санкции Запада. Об этом заявил Владимир Путин на юбилейном саммите лидеров стран-участниц объединения, который прошел сегодня в Москве. Российский президент отметил - за прошедшие 10 лет ЕАЭС стал одним из самостоятельных центров формирующегося многополярного мира.
Путин обратился к участникам саммита Евразийского экономического союза

Высоких гостей российский президент встречает в Кремле. Первым с большим букетом красных роз приехал Александр Лукашенко. По знаменитой лестнице один за другим поднимаются премьер-министр Армении, президенты Казахстана и Киргизии. Эти страны входят в Евразийский экономический союз. А также лидеры Узбекистана и Кубы – государств – наблюдателей ЕАЭС. Мигель Диас-Канель, учитывая капризы московской погоды, предусмотрительно надел теплое пальто и шарф.

Всё внимание деталям. Ведь саммит Евразийского экономического союза для Владимира Путина - первое международное мероприятие с момента вступления в должность. А значит наглядно демонстрирует интеграционные и торговые приоритеты нашей страны. В этом году ЕАЭС исполняется 10 лет. Так что встреча в Кремле - юбилейная.

Провести ее Владимир Путин предложил еще в декабре прошлого года, когда лидеры ЕАЭС встречались в Санкт-Петербурге. Атмосфера торжественная. Но, как особо подчеркнул российский президент, по-настоящему деловая.

"За последнее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения. Вот мы сейчас, перед тем как в зал зайти, как раз с коллегами об этом говорили и констатировали очень хорошие показатели развития наших экономик", - отметил Путин.

И евразийского региона в целом. Так, совокупный ВВП стран Союза с 2014-го года вырос до двух с половинных триллионов долларов. В два раза увеличились показатели взаимной торговли. Причем, 90% расчетов уже происходят в национальных валютах. На 60% вырост товарооборот с третьими странами. Среди ключевых партеров ЕАЭС - Китай, Иран, Египет, Арабские Эмираты, Сербия и Вьетнам. Нужно расширять географию, уверен президент Белоруссии.

"Африка испытывает потребность в широком перечне наших товаров, работ, услуг и технологий. Африка, как и Латинская Америка, наелись уже колониализма от соответствующих стран. И это момент, когда мы должны прийти в Африку", - сказал Александр Лукашенко.

Единые технологические, санитарные и ветеринарные правила и стандарты. Отсутствие таможенных и других законодательных барьеров, по сути, создают общий рынок.

"Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли. Мы постоянно ведём тонкую настройку институтов и механизмов ЕврАзЭС, что позволяет адаптироваться к изменениям и динамично развиваться, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике", -  отметил Путин.

На сегодняшней встрече решено начать переговоры о заключении торгового соглашения с Монголией. Правительствам также поручено проработать ряд вопросов, например, электронный документооборот и взаимное признание цифровой подписи. Общение лидеры продолжили уже во время "традиционного дружеского обеда". К участникам саммита присоединились президенты Таджикистана и Туркменистана. Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.

Большинство президентов сегодня останутся в столице. И завтра по приглашению Владимира Путина станут почетными гостями Парада Победы на Красной площади.

"Хочу поздравить наших граждан с праздником Победы, которую нам дали наши отцы и деды, отважно воевавшие на фронте. Наши матери, самоотверженно трудившиеся в тылу и воевавшие на фронте, наравне с мужчинами. Их подвиги мы свято храним в наших сердцах", - отметил Садыр Жапаров.

"Сегодня утром, перед вылетом, общался с нашими ветеранами. Они очень просили, я сказал, что буду с вами встречаться, передать через вас сердечные поздравления всем ветеранам войны, фронтовикам и труженикам тыла", - сказал  Шавкат Мирзиёев.

Ведь почти 80 лет назад наши народы вместе победили величайшее зло - фашизм.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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