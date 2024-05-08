Лидеры думских фракций посетили мероприятия, посвященные ВОВ

Сотни людей пришли и на Пискарёвское кладбище Санкт-Петербурга

В канун 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от здания Центрального аппарата ЛДПР в зону СВО уходит очередной гуманитарный конвой. Это тонны различного груза, предназначенного как для жителей новых российских регионов, так и для наших военных.

"Отправляем рации, генераторы, беспилотные летательные аппараты. Сотрудничаем тесно с правительством Москвы. Подведомственные предприятия уже изготавливают более двадцати тысяч беспилотников в месяц. Причем, передовых. Отправляем аптечки. Отправляем медикаменты и многое другое, что нужно фронту", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов приехал сегодня на Поклонную гору. Посетив выставку трофейной техники, подбитой и захваченной нашими бойцами в зоне СВО, Миронов вместе с соратниками возложил цветы к Вечному огню, расположенному у музея Победы.

"Как в свое время говорили в годы Великой Отечественной войны, все для фронта, все для Победы. И сегодня все для фронта, все для Победы. И тогда наши отцы, деды и прадеды говорили - "Наше дело правое, победа будет за нами!" И сегодня мы уверены, что победа будет за нами", - отметил Сергей Миронов.

В преддверии Дня Победы сотни людей пришли и на Пискарёвское кладбище Санкт-Петербурга. В братской могиле там захоронены защитники города и сотни жителей, которые погибли от голода и бомбардировок в страшные дни блокады.

Торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в этот день и в Александровском саду. В ней приняли участие представители КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. После этого коммунисты провели патриотический митинг.

"Этот славный праздник, главный праздник на планете. Мы отмечаем в новых, военных опять условиях. Фашисты, бандеровцы, англосаксы-натовцы объявили уже русскому миру войну. Я считаю, что это зло должно быть ликвидировано. Мы обязаны победить, и мы в состоянии это сделать", - сказал Геннадий Зюганов.

А это кадры ещё одной церемонии из Александровского сада, но уже с участием мэра Москвы. Вместе с ветеранами Великой Отечественной, членами столичного правительства и молодежью Сергей Собянин возложил к мемориалу гвоздики и венки, почтив память погибших воинов минутой молчания. После этого перед делегацией торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

В канун Дня Победы Сергей Собянин также навестил участника Великой Отечественной войны, председателя Московского комитета ветеранов Ивана Слухая. Он поздравил 99-летнего фронтовика с праздником и по поручению главы государства вручил государственную награду.

"По поручению президента приехал вручить вам орден "За заслуги перед Отечеством 2 степени". Высказать слова огромной благодарности от всех москвичей за ваш боевой путь, за вашу активную общественную позицию. За ваш труд, который вы не оставляете даже в такие, казалось бы, преклонные годы. Спасибо, что вы с нами. Дай вам Бог здоровья. Спасибо!" – отметил Собянин.

Ну а в музее на Поклонной горе сегодня чествовали победителей всероссийской акции "Диктант Победы", которая уже шестой раз проводится под эгидой партии "Единая Россия". В этом году в ней приняли участие тысячи людей, в том числе и за рубежом, ответив на вопросы, касающиеся истории Великой Отечественной войны.

"Несомненно, они актуализированы к сегодняшней истории. Поэтому ряд вопросов текущего года был связан с событиями Отечественной войны как раз на территории наших новых регионов. Освобождение Украины и Новороссии", - рассказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Финалисты "Диктанта Победы" получили преимущество при поступлении в вузы. А 20 лучших ещё и приглашение на Парад Победы в Москве, который состоится уже завтра.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"