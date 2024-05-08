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Мэр Москвы рассказал о внедрении нового московского стандарта в здравоохранение

19:15
  • среда
  • 08 мая 2024

Один из приоритетов — повышение качества медпомощи онкопациентам

В Москве будет увеличен объем высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что город продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику.

Мэр Москвы рассказал о внедрении нового московского стандарта в здравоохранение. Так, в число приоритетных задач вошли реконструкция около 140 зданий поликлиник и ввод в эксплуатацию множества других медицинских объектов.

"Один из приоритетов — повышение качества медпомощи онкопациентам. Внедряем в онкологии ценностно-ориентированный подход, когда важнее результаты лечения, а не объём предоставляемых услуг. Также будем наращивать объём специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал, что модернизация инфраструктуры и современное оборудование позволяют внедрять клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям.

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