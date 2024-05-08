В Киеве переименовали проспект Правды

В целях "деколонизации"
Власти Киева переименовали проспект Правды в проспект Европейского союза.
Улица расположена в Подольском районе города. Проспект переименовали, потому что он был назван в честь газеты "Правда".
Решение о переименовании приняли 62 депутата, новое название выбрали по итогам электронного голосования, передает РИА Новости.
"Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект", - сообщил секретарь горсовета украинской столицы Владимир Бондаренко.
По его словам, Евросоюз является давним экономическим и политическим, а с недавних пор - военным партнером Киева.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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