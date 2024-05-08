ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве переименовали проспект Правды

19:18
  • среда
  • 08 мая 2024

В целях "деколонизации"

Власти Киева переименовали проспект Правды в проспект Европейского союза.

Улица расположена в Подольском районе города. Проспект переименовали, потому что он был назван в честь газеты "Правда".

Решение о переименовании приняли 62 депутата, новое название выбрали по итогам электронного голосования, передает РИА Новости.

"Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект", - сообщил секретарь горсовета украинской столицы Владимир Бондаренко.

По его словам, Евросоюз является давним экономическим и политическим, а с недавних пор - военным партнером Киева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Киев
Киев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.