В Киеве переименовали проспект Правды

В целях "деколонизации"

Власти Киева переименовали проспект Правды в проспект Европейского союза.

Улица расположена в Подольском районе города. Проспект переименовали, потому что он был назван в честь газеты "Правда".

Решение о переименовании приняли 62 депутата, новое название выбрали по итогам электронного голосования, передает РИА Новости.

"Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект", - сообщил секретарь горсовета украинской столицы Владимир Бондаренко.

По его словам, Евросоюз является давним экономическим и политическим, а с недавних пор - военным партнером Киева.

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