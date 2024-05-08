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Россиянам рекомендовали оценивать риски при путешествии в Мексику

21:10
  • среда
  • 08 мая 2024

Участились случаи необоснованных отказов во въезде

МИД России призвал Мексику принять меры по исключению случаев необоснованных отказов россиянам во въезде.

В последнее время участились случаи отказов россиянам во въезде в Мексику, при том что не ужесточали миграционное законодательство, сообщила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Настаиваем на необходимости <…> принять меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

В свою очередь путешественникам из России рекомендовано учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в эту страну.

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