Россиянам рекомендовали оценивать риски при путешествии в Мексику

Участились случаи необоснованных отказов во въезде

МИД России призвал Мексику принять меры по исключению случаев необоснованных отказов россиянам во въезде.

В последнее время участились случаи отказов россиянам во въезде в Мексику, при том что не ужесточали миграционное законодательство, сообщила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Настаиваем на необходимости <…> принять меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

В свою очередь путешественникам из России рекомендовано учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в эту страну.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"