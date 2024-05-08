В Липецкой области из-за заморозков объявили режим ЧС

В регионе гибнет урожай
В Липецкой области из-за заморозков ввели режим ЧС в сельском хозяйстве.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Артамонов.
Ранее глава Липецкой области сообщил, что из-за минусовых температур погиб урожай. Объемы ущерба уточняются, но, как подчеркнул губернатор, ситуация серьезная. Власти намерены обратиться в федеральный центр.
Сейчас в Липецкой области идет период интенсивного цветения, ночная температура опускалась до минус пяти градусов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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