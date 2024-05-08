Учительница рассказала о нелюбви Путина к выступлениям

Президент предпочитает словам действия

Классная руководительница Владимира Путина Вера Дмитриевна рассказала о том, каким был наш президент в школьные годы.

По словам педагога, Путин "терпеть не мог выступать", никогда никого не обижал и не бил – всегда был защитником.

"Он всегда говорил: кому надо, тот пусть и говорит, а мне говорить не нужно. Я лучше буду делать, чем говорить", - рассказала Вера Дмитриевна RT.

Накануне Путин после церемонии инаугурации встретился со своей классной руководительницей Верой Гуревич и подарил ей большой букет цветов.

Гуревич 90 лет, она была классной руководительницей Путина в средней школе. Впоследствии президент говорил, что Вера Дмитриевна оказала на него наиболее сильное влияние, передает ТАСС.

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